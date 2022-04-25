Van Basten'den Erik ten Hag'a Ronaldo tavsiyesi

Hollandalı eski futbolcu Marco Van Basten, Manchester United'ın yeni teknik direktörü olan vatandaşı Erik ten Hag'a tavsiyede bulundu.



Van Basten, Erik ten Hag'ın planları arasında olmadığı haberleri çıkan Cristiano Ronaldo'nun takımda kalmasını söyledi.



"TAKIMDAN GÖNDERMEYE GEREK YOK"



Hollandalı efsane, "Ronaldo, bu şekilde oynamaya devam ederse, örneğin Norwich karşılaşmasında yaptığı hat-trick gibi düzenli gol atmaya devam ederse, onu takımdan göndermeye gerek yok. O bireysel bir futbolcu ancak sonuçlar gelmeye devam ettiği sürece bu böyle devam edebilir. Erik ten Hag, Ronaldo'ya, 18 yaşındaki bir çocuğa sorduğu soruyu sormayacağını bilecek. Tabii ki Ronaldo'nun çok çalışması gerekecek. Ama Ten Hag'ın, Ronaldo'nun üzerinde, kendisinin istediği gibi oynamasını sağlayacak bir etkisi olduğunu görüyorum." dedi.



"Erik ten Hag'a bir tavsiyem var" diyen Van Basten, "Göreve başladığında basının ne söylediğine bakmasın. İşine, antrenmanlara ve takıma odaklanmak zorunda. Eğer bunları yaparsa, Manchester United'da her şeyi değiştirebilir" ifadelerini kullandı.





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