Valverde: ''Messi'nin yaptıkları aslında kolay değil''

, La Liga'da Girona'yıile geçerken, bir kez daha maçın yıldızı oldu. Barcelona teknik direktörü Valverde, Girona ağlarını iki kez havalandıran Messi için maçın ardından açıklamalarda bulundu.Valverde, farklı galibiyetin ardından ''Messi, yaptığı şeyleri kolaymış gibi gösteriyor. Ama yaptıkları hiç kolay değil. Böyle bir performansın üstüne konuşmak çok zor. Müthiş bir oyuncu ama her zaman yine sizi şaşırtabiliyor'' dedi.Yeni transferler Coutinho ve Dembele hakkında da konuşan Valverde, ''İki futbolcudan da çok şey bekliyoruz. Coutinho ortada oynuyor ve fantastik paslar veriyor. Dembele daha çok çizgide oynuyor. Ciddi bir şekilde sakatlandı ancak hala çok genç ve daha fazla çalışacak'' sözlerini kullandı.