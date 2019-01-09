Valencia'dan Galatasaray'a müjdeli haber: Batshuayi!

1 YILLIK MAAŞI 4 MİLYON EURO!





'COME TO G.SARAY' MESAJLARI!.. 'COME TO G.SARAY' MESAJLARI!..

Valencia Teknik Direktörü Marcelino, Kral Kupası'nda aldıkları 2-1'lik yenilgi sonrası adı Galatasaray ile de anılan Belçikalı forvetleri Michy Batshuayi ile yollarını ayırmak istediklerini açıkladı.Marcelino, ilk 45 dakikada oynatıp daha sonra çıkardığı Batshuayi ile ilgili olarak, "" dedi.Batshuayi'nin de kalmak istemediğini belirten Marcelino, "" ifadelerini kullandı.Michy Batshuayi, son günlerde Galatasaray'ın gündemine geldi. İspanyol kulübü sezon başında 25 yaşındaki forveti 1 yıllığına 3 milyon euro karşılığında kiraladı. Batshuayi ise 4 milyon euro garanti ücret verdi.Valencia'ya oyuncunun maliyeti vergilerle birlikte 6 milyon euroyu buluyor. Belçikalı bu sezon 997 dakika sahada kaldı. Batshuayi de Valencia'dan ayrılmak istiyor.Bu sıcak gelişme sonrası Sarı-Kırmızılı taraftar, Mich Batshuayi'nin Instagram hesabına binlerce 'Come To G.Saray' mesajları atmaya başladı. Batshuayi'nin, Sarı-Kırmızılı taraftarların yoğun ilgisi karşısında çok şaşırdığı belirtildi. 2016 yılında Marsilya'dan Chelsea'ye 39 milyon euroya transfer olan Batshuayi, geçen sezonu da kiralık olarak Borussia Dortmund'da geçirmişti. Büyük umutlarla Valencia'nın yolunu tutan Batshuayi, La Liga'da bu sezon 15 maça çıkarken 1 kez ağları sarsabildi.