Vakıfbank, evinde net skorla galip

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında VakıfBank, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Vakıfbank, evinde net skorla galip
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26 Ekim 2024 17:17
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında VakıfBank, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
 Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Tuncay Sevim, Aylin Turnaoğlu

VakıfBank: Sıla Çalışkan, Bosetti, Bahar Akbay, Kipp, Markova, Deniz Uyanık (Ayça Aykaç, İlayda Naz Gergef, Aylin Acar, Xinyue, Selin Yener)

Sarıyer Belediyespor: Ceyda Aktaş, Kübra Evsen, Taubner, Ezgi Akyaldız, Strunjak, Arzum Tezcan (Buse Melis Çilkız, Selen Naz Selçuk, Krotkova)

Setler: 25-14, 25-21, 25-15

Süre: 74 dakika (24, 26, 24)



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