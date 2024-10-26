Vakıfbank, evinde net skorla galip

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında VakıfBank, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Tuncay Sevim, Aylin Turnaoğlu
VakıfBank: Sıla Çalışkan, Bosetti, Bahar Akbay, Kipp, Markova, Deniz Uyanık (Ayça Aykaç, İlayda Naz Gergef, Aylin Acar, Xinyue, Selin Yener)
Sarıyer Belediyespor: Ceyda Aktaş, Kübra Evsen, Taubner, Ezgi Akyaldız, Strunjak, Arzum Tezcan (Buse Melis Çilkız, Selen Naz Selçuk, Krotkova)
Setler: 25-14, 25-21, 25-15
Süre: 74 dakika (24, 26, 24)
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Tuncay Sevim, Aylin Turnaoğlu
VakıfBank: Sıla Çalışkan, Bosetti, Bahar Akbay, Kipp, Markova, Deniz Uyanık (Ayça Aykaç, İlayda Naz Gergef, Aylin Acar, Xinyue, Selin Yener)
Sarıyer Belediyespor: Ceyda Aktaş, Kübra Evsen, Taubner, Ezgi Akyaldız, Strunjak, Arzum Tezcan (Buse Melis Çilkız, Selen Naz Selçuk, Krotkova)
Setler: 25-14, 25-21, 25-15
Süre: 74 dakika (24, 26, 24)