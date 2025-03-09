Vakıfbank, deplasmanda zorlanmadı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında VakıfBank, deplasmanda karşılaştığı Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Vakıfbank, deplasmanda zorlanmadı
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09 Mart 2025 16:50

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında VakıfBank, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'a konuk oldu.

TVF Ziraat Bankkart Salonu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi 3-0 kazandı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Erkan Sarı, Engin Duman

Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Burcu Yönder, Micaya, Ergül Avcı, Bedart, Yordanova, Ceren Karagöl (Dilara Yeşil, Eslem Yılmaz, Ndiaye, Jaksic, Selin Navruz, Fulden Ural, Zeynep Sena Güleryüz)

VakıfBank: Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu, Bahar Akbay, Van Ryk, Bosetti (Aylin Acar, Ayça Aykaç, Zehra Güneş, Sıla Çalışkan, Frantti, Xinyue)

Setler: 16-25, 23-25, 18-25

Süre: 77 dakika (24, 30, 23)


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