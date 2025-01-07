VakıfBank, Calcit Kamnik'i rahat geçti

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Slovenya ekibi Calcit Kamnik'i deplasmanda 3-0 mağlup etti.
VakıfBank, başkent Lübliyana'daki Tivoli Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 25-22, 25-18 ve 25-23'lük set sonuçlarıyla 3-0 kazandı.
Grupta 5'te 5 yapan VakıfBank, 15 puanla zirvede yer alıyor. Son sıradaki Slovenya temsilcisinin ise puanı bulunmuyor.
Gruptan çıkmayı garantileyen VakıfBank, 22 Ocak'ta deplasmanda İtalya'nın Numia Vero Volley takımıyla karşılaşacak.
VakıfBank, başkent Lübliyana'daki Tivoli Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 25-22, 25-18 ve 25-23'lük set sonuçlarıyla 3-0 kazandı.
Grupta 5'te 5 yapan VakıfBank, 15 puanla zirvede yer alıyor. Son sıradaki Slovenya temsilcisinin ise puanı bulunmuyor.
Gruptan çıkmayı garantileyen VakıfBank, 22 Ocak'ta deplasmanda İtalya'nın Numia Vero Volley takımıyla karşılaşacak.