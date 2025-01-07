VakıfBank, Calcit Kamnik'i rahat geçti

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Slovenya ekibi Calcit Kamnik'i deplasmanda 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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VakıfBank, Calcit Kamnik'i rahat geçti
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07 Ocak 2025 22:25
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Slovenya ekibi Calcit Kamnik'i deplasmanda 3-0 mağlup etti.

VakıfBank, başkent Lübliyana'daki Tivoli Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 25-22, 25-18 ve 25-23'lük set sonuçlarıyla 3-0 kazandı.

Grupta 5'te 5 yapan VakıfBank, 15 puanla zirvede yer alıyor. Son sıradaki Slovenya temsilcisinin ise puanı bulunmuyor.

Gruptan çıkmayı garantileyen VakıfBank, 22 Ocak'ta deplasmanda İtalya'nın Numia Vero Volley takımıyla karşılaşacak.

 
 
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