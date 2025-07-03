Üzeyir, Bodrum FK'den Sakarya'ya doğru!

TFF 1.Lig ekiplerinden Bodrum FK'de, sağ bekte top koşturan Üzeyir Ergün'e Sakaryaspor talip oldu.

calendar 03 Temmuz 2025 10:55
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Üzeyir, Bodrum FK'den Sakarya'ya doğru!
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üper Lig macerasını 1 sezonda tamamlayıp gelecek sezon 1'inci Lig'de boy gösterecek Bodrum Futbol Kulübü'nde tecrübeli sağ bek Üzeyir Ergün'e Sakaryaspor'un talip olduğu ifade edildi.

Son 4 sezondur yeşil-beyazlı formayı giyen Üzeyir konusunda son kararı teknik ekibin vereceği kaydedildi. Bodrum FK ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcunun da çıkacak kararı beklediği bildirildi. Bodrum FK ile 2'nci Lig'de yola çıkan Üzeyir, iki kez şampiyonluk yaşadı. Üzeyir, geçen sezon Süper Lig'de 25 müsabakaya çıkarken, 1 asist yaptı.
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