Utku Yuvakuran: 'Penaltıları nereye atacakları şişede yazıyordu'

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldiği Konyaspor maçı sonrasında Utku Yuvakuran açıklamalarda bulundu.



Penaltılarda yaptığı kurtarışlar sorulan Utku, "Turu geçtiğimiz için mutluyuz. Üst üste maçlar oynuyoruz, üstüne 120 dakika oynamak kolay değil. Takıma katkı sağladığım için çok mutluyum. Başakşehir maçına kadar inşallah iyi şekilde devam ederiz. Penaltılar için bir sırrım yok. Hocalarımızla maçtan önce konuştuk, penaltı atanları analiz ettik. Su şişesine kimin nereye penaltı attığını yazıp bana söylediler. Bazı oyuncuların nereye attığı belli değildi, inisiyatif kullandım. Sonuç olarak kazandık ve yolumuza devam edeceğiz." dedi.