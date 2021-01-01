Unseld Jr.: "Russ ve Beal, savunmayı daha iyiye götürmeye hazırlar"

Yeni Washington Wizards başantrenörü Wes Unseld Jr., Bradley Beal ve Russell Westbrook ile çoktan temas halinde olduğunu ve ekibin savunmasını daha iyi hale getirmeye hazır olduklarını belirtti.



Unseld, yeni takımının yıldız oyuncuları hakkında şunları söyledi:



"Aynı kişiyle konuşuyormuşum gibi hissettim ve bunu söylüyorum, çünkü mesaj çok açıktı: Kendilerine koçluk yapılsın istiyorlar, sorumluluk almak istiyorlar... Sanırım ikisi de şu anda sorunun hücum olmadığının farkında. Şu anda bu konuda bir inanmışlık söz konusu.



Hepimiz onlardan ne isteneceği konusunda aynı frekanstayız. Bunun en iyi yanı, her ikisinin de bu takımın liderleri olarak bu konuda daha iyi olmaya kararlı olmaları."



Washington, önceki sezon maç başına atılan sayılarda ligde üçüncü sırada yer almıştı. Wizards'ın hücumu onları playofflara taşımış olsa da, ekip aynı zamanda 118.5 sayıyla, maç başına izin verilen sayılarda ligin dibinde bulunuyordu. Bu, Washington'ın bu kategoride sondan ikinci sırada üst üste üç sene yer almasına yol açmıştı.



