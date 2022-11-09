ÜNİFEB ve 1907 F.Bahçe Derneği, Anıtkabir'i ziyaret etti

1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliğinin (1907 ÜNİFEB) üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 84'üncü yılında Anıtkabir'de andı.



Ziyarette, 1907 ÜNİFEB ve 1907 Fenerbahçe Derneği ile 1907 ÜNİFEB mezunlarından yaklaşık 3 bin kişi, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir avlusuna geldi. Grup adına 1907 ÜNİFEB Yönetim Kurulu Başkanı Ulaş Deniz Sungurtekin'in de aralarında bulunduğu heyet, saygı duruşunun ardından Atatürk'ün mozolesine kırmızı karanfiller bıraktı.



Üzerlerinde, "Bütün ümidim gençliktedir" ve "Atam izindeyiz" yazılı sarı-lacivert mont ve yelek giyen gruptakiler, daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.









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