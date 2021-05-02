Ünal Karaman: "Camiamız için çok önemliydi"

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Atalyaspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ünal Karaman: 'Camiamız için çok önemliydi'
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02 Mayıs 2021 20:25
Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman,  ligin sonuna gelindiğinde kısa vadede hedeflerini yakalayan takımların saha içi duruşlarının önem arz ettiğini vurguladı.

Antalya deplasmanından üç puanla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarına işaret eden Karaman, şunları kaydetti:

"Güçlü bir camiaya, güçlü bir teknik adama ve oyunculara sahip Antalyaspor'a karşı dış sahada alınan galibiyet, camiamız açısından önemli. Her şeye rağmen mücadele veren, oyun disiplininden kopmayan ve futbolun güzelliğini oyun iştahıyla beraber yapan oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyet camiamıza hayırlı olsun. Antalyaspor'a kupa finalinde ve bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."



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