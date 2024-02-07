Umut Bozok'u eski takımı istiyor!

Kasımpaşa, Trabzonspor'un gözden çıkardığı eski oyuncusu Umut Bozok ile ilgileniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Umut Bozok'u eski takımı istiyor!
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07 Şubat 2024 11:43
Trabzonspor'un gözden çıkardığı ve takım bulmasını istediği Umut Bozok'a Süper Lig'den yeni talip çıktı.

27 yaşındaki futbolcuyu eski takımı Kasımpaşa'nın istediği öğrenildi.

İsmi Süper Lig'de birçok ekiple anılan deneyimli golcünün kısa süre içerisinde kararını vermesi bekleniyor.

1. Lig ekibi Göztepe de Umut'u kadrosuna katmak adına yoğun mesai içerisinde.

Umut Bozok, Trabzonspor'da bu sezon 4 maçta süre buldu.

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