Umut Bozok'a 'ibra' freni!

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve yönetiminin ibra edilmemesi, olası bir Umut Bozok transferine de engel oldu...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Umut Bozok'a 'ibra' freni!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mart 2022 11:46
Kasımpaşa'da başarılı bir sezon geçiren Umut Bozok'un Galatasaray hayali ertelendi.

Galatasaraylı olduğunu her fırsatta dile getiren ve Burak Elmas yönetiminin de kendisiyle temas kurduğunda, "Seve seve Galatasaray'a gelirim" diyen golcü futbolcuyla yapılan transfer görüşmeleri durdu.

Gösterdiği performansın ardından Galatasaray formasını giymeyi çok isteyen Umut'un büyük hayal kırıklığı yaşadığı ifade edildi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da Umut'la ilgilendiği ve acele edilmemesi halinde futbolcunun elden kaçacağı belirtiliyor.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.