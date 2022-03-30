Umut Bozok'a 'ibra' freni!

Kasımpaşa'da başarılı bir sezon geçiren Umut Bozok'un Galatasaray hayali ertelendi.



Galatasaraylı olduğunu her fırsatta dile getiren ve Burak Elmas yönetiminin de kendisiyle temas kurduğunda, "Seve seve Galatasaray'a gelirim" diyen golcü futbolcuyla yapılan transfer görüşmeleri durdu.



Gösterdiği performansın ardından Galatasaray formasını giymeyi çok isteyen Umut'un büyük hayal kırıklığı yaşadığı ifade edildi.



Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da Umut'la ilgilendiği ve acele edilmemesi halinde futbolcunun elden kaçacağı belirtiliyor.









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