Ümraniyespor'dan F.Bahçe'ye yasak!

Ümraniyespor, Fenerbahçe maçı öncesi flaş bir duyuruda bulundu.



İstanbul ekibi, Fenerbahçe maçında Ümraniyespor tribünlerine logosuz ve Fenerbahçe logolu Passolig sahiplerine bilet satışının yapılmayacağını, bilet alanların biletlerinin iptal edileceğini açıkladı.



Yapılan açıklamada, "Süper Lig'de oynayacağımız Fenerbahçe müsabakasında Ümraniyespor tribünlerine logosuz, TFF ve Fenerbahçe logolu Passolig kart sahiplerine bilet yüklenemeyecektir. Bu kartlardan alım yapmış olan kişilerin biletleri iptal edilecektir." ifadeleri kullanıldı.



Fenerbahçe ile Ümraniyespor, 23 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.



GALATASARAY MAÇI TEPKİSİ



Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada Ümraniyespor'un Galatasaray ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı maçta sarı-kırmızılılara 25 bin bilet verdiğini hatırlattı ve İstanbul ekibinin yönetimine tepki gösterdi.





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