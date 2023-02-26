Ümraniyespor - Adana Demirspor maçı depremzedeler için durdu!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasının erteleme maçında Ümraniyespor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.



Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan maçın başlangıç düdüğünün ardından iki takım futbolcuları, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için bir süre durdu.



Tribünler de futbolcuların bu hareketine alkışlarla karşılık verdi.



İki takım futbolcularının kısa süreli duraklamasının ardından oyun başladı.





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