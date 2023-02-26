Ümraniyespor - Adana Demirspor maçı depremzedeler için durdu!

Ümraniyespor - Adana Demirspor karşılaşmasında, iki takımın futbolcuları maçın başlamasının ardından kısa bir süre durarak, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı andı.

Haber; Sporx.com
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Ümraniyespor - Adana Demirspor maçı depremzedeler için durdu!
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26 Şubat 2023 16:16
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasının erteleme maçında Ümraniyespor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan maçın başlangıç düdüğünün ardından iki takım futbolcuları, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için bir süre durdu.

Tribünler de futbolcuların bu hareketine alkışlarla karşılık verdi.

İki takım futbolcularının kısa süreli duraklamasının ardından oyun başladı.

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