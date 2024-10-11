🇹🇷Ümit Milli Takım, Erencan Yardımcı ile Letonya karşısında öne geçti. pic.twitter.com/n0LeI5hNJp



— Sporxtv (@sporxtv) October 11, 2024

🇹🇷Ümit Milli Takım, Bartuğ Elmaz ile Letonya karşısında farkı ikiye çıkardı. pic.twitter.com/c5E2szWPO1



— Sporxtv (@sporxtv) October 11, 2024

🔥🇹🇷Poyraz Efe Yıldırım ile fark üçe çıktı. pic.twitter.com/QWZTaOwxSm



— Sporxtv (@sporxtv) October 11, 2024

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 9. maçında, Letonya'yı konuk etti.Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı, millilerimiz 3-0 kazandı.Kırmızı-Beyazlılarımıza galibiyeti getiren golleri, 36. dakikada, 56. dakikadave 65. dakikadakaydetti.Öte yandan teknik direktör Gökhan Gönül, Ümit Milli Futbol Takımı'nın başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı. Millilerimiz, Letonya ile deplasmanda oynadığı ilk maçta 2-1 mağlup olmuştu.Bu sonuçla birlikte Türkiye, 13 puana yükseldi. Letonya ise 8 puanda kaldı.Grubun son maçında Türkiye, deplasmanda Norveç ile karşılaşacak. Letonya ise son maçında San Marino'ya konuk olacak.Dokuz eleme grubunda liderler ve en iyi 3 grup ikincisi direkt Slovakya'da yapılacak finallere kalacak. Diğer 6 grup ikincisi ise final etabına gidecek son 3 takımın belirleneceği play-off etabı oynayacak.A Grubu'nda ikinci sıradaki İrlanda Cumhuriyeti ile arasında 4 puan fark bulunan Türkiye, finallere kalma şansını yitirmiş durumda.Atatürk OlimpiyatDaniyar Sakhi, Sergei Vassyutin, Yevgeniy Karlov (Kazakistan)Emre Bilgin, Uğur Kaan Yıldız (Dk. 82 Ayberk Karapo), Emin Bayram, Taha Altıkardeş, Ahmetcan Kaplan, Yunus Emre Konak (Dk. 72 Demir Ege Tıknaz), Bartuğ Elmaz, Livan Burcu (Dk. 82 Yasin Özcan), Aral Şimşir, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 72 Emircan Gürlük), Erencan Yardımcı (Dk. 64 Poyraz Efe Yıldırım)Beks, Novikovs, Vientiess, Kudelkins, Maslovs (Dk. 81 Valmiers), Rascevskis (Dk. 72 Rekis), Anmanis, Penkevics (Dk. 72 Patrikejevs), Melkis, Patika (Dk. 64 Puzirevskis), Melnis (Dk. 64 Grabovskis)Dk. 35 Erencan Yardımcı, Dk. 56 Bartuğ Elmaz, Dk. 65 Poyraz Efe Yıldırım (Türkiye)Dk. 88 Yasin Özcan (Türkiye)