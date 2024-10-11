Ümit Milli Takımı'mız, Letonya'yı 3 golle devirdi

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 9. maçında, konuk ettiği Letonya'yı 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ümit Milli Takımı'mız, Letonya'yı 3 golle devirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ekim 2024 21:22
Son güncelleme 11 Ekim 2024 21:33
Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 9. maçında, Letonya'yı konuk etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı, millilerimiz 3-0 kazandı.

Kırmızı-Beyazlılarımıza galibiyeti getiren golleri, 36. dakikada Erencan Yardımcı, 56. dakikada Bartuğ Elmaz ve 65. dakikada Poyraz Efe Yıldırım kaydetti. 

ERENCAN YARDIMCI'NIN GOLÜ;

BARTUĞ ELMAZ'IN GOLÜ;

POYRAZ EFE YILDIRIM'IN GOLÜ;

GÖKHAN GÖNÜL, GALİBİYETLE BAŞLADI

Öte yandan teknik direktör Gökhan Gönül, Ümit Milli Futbol Takımı'nın başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı. Millilerimiz, Letonya ile deplasmanda oynadığı ilk maçta 2-1 mağlup olmuştu.



13 PUANA YÜKSELDİK

Bu sonuçla birlikte Türkiye, 13 puana yükseldi. Letonya ise 8 puanda kaldı. 

SON MAÇTA RAKİP NORVEÇ

Grubun son maçında Türkiye, deplasmanda Norveç ile karşılaşacak. Letonya ise son maçında San Marino'ya konuk olacak.



TURNUVA HAKKINDA

Dokuz eleme grubunda liderler ve en iyi 3 grup ikincisi direkt Slovakya'da yapılacak finallere kalacak. Diğer 6 grup ikincisi ise final etabına gidecek son 3 takımın belirleneceği play-off etabı oynayacak.

A Grubu'nda ikinci sıradaki İrlanda Cumhuriyeti ile arasında 4 puan fark bulunan Türkiye, finallere kalma şansını yitirmiş durumda.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Daniyar Sakhi, Sergei Vassyutin, Yevgeniy Karlov (Kazakistan)

Türkiye: Emre Bilgin, Uğur Kaan Yıldız (Dk. 82 Ayberk Karapo), Emin Bayram, Taha Altıkardeş, Ahmetcan Kaplan, Yunus Emre Konak (Dk. 72 Demir Ege Tıknaz), Bartuğ Elmaz, Livan Burcu (Dk. 82 Yasin Özcan), Aral Şimşir, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 72 Emircan Gürlük), Erencan Yardımcı (Dk. 64 Poyraz Efe Yıldırım)

Letonya: Beks, Novikovs, Vientiess, Kudelkins, Maslovs (Dk. 81 Valmiers), Rascevskis (Dk. 72 Rekis), Anmanis, Penkevics (Dk. 72 Patrikejevs), Melkis, Patika (Dk. 64 Puzirevskis), Melnis (Dk. 64 Grabovskis)

Goller: Dk. 35 Erencan Yardımcı, Dk. 56 Bartuğ Elmaz, Dk. 65 Poyraz Efe Yıldırım (Türkiye)

Sarı kart: Dk. 88 Yasin Özcan (Türkiye)

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery