Mourinho'dan Amrabat'a özel görev

Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Faslı yıldızı Sofyan Amrabat'a özel bir görev verdi.
Sarı-Lacivertliler'de Samandıra'da yapılan taktik çalışmalarda yükselişte olan Başakşehir'e karşı geriden oyun kurmanın daha zor olduğu konuşuldu.
Önde çok sert bir pres yapan turuncu-lacivertliler için önlem ise Sofyan Amrabat olacak.
Faslı futbolcu, geriden top çıkartırken stoperlerin arasına girerek takımını rahatlatacak ve atağı başlatan isim olacak.
Sarı-Lacivertliler'de Samandıra'da yapılan taktik çalışmalarda yükselişte olan Başakşehir'e karşı geriden oyun kurmanın daha zor olduğu konuşuldu.
Önde çok sert bir pres yapan turuncu-lacivertliler için önlem ise Sofyan Amrabat olacak.
Faslı futbolcu, geriden top çıkartırken stoperlerin arasına girerek takımını rahatlatacak ve atağı başlatan isim olacak.