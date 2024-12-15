Mourinho'dan Amrabat'a özel görev

Fenerbahçe'de önde çok sert bir pres yapan Başakşehir için önlem, Sofyan Amrabat olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Mourinho'dan Amrabat'a özel görev
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15 Aralık 2024 10:14
Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Faslı yıldızı Sofyan Amrabat'a özel bir görev verdi.

Sarı-Lacivertliler'de Samandıra'da yapılan taktik çalışmalarda yükselişte olan Başakşehir'e karşı geriden oyun kurmanın daha zor olduğu konuşuldu.

Önde çok sert bir pres yapan turuncu-lacivertliler için önlem ise Sofyan Amrabat olacak.

Faslı futbolcu, geriden top çıkartırken stoperlerin arasına girerek takımını rahatlatacak ve atağı başlatan isim olacak. 

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