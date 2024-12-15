Şenol Güneş: 'Büyük takım olduğumuzu göstereceğiz'

14 maçta sadece 16 puan toplayan ve ateş hattından bir türlü uzaklaşamayan Trabzonspor, Galatasaray maçına yüksek motivasyonla hazırlanıyor.
Hem Şenol Güneş hem de oyuncular, pazartesi akşamı İstanbul'da oynanacak mücadeleyi adeta bir final gibi görüyor. Hafta boyunca takımı yoğun tempoda çalıştıran tecrübeli hoca, rakibi adeta ezberletti. Öğrencileriyle sürekli toplantılar yapan ve konsantrasyonu üst düzeyde tutan Güneş, "Büyük takımlar böyle anlarda reaksiyon gösterir. Biz de büyük takım olduğumuzu göstereceğiz. 90 dakika boyunca savaşacağız, rakibimizden daha fazla koşacağız, daha fazla mücadele edeceğiz ve kazanacağız. Size inanıyorum. Siz de kendinize güvenin. Galip gelerek beyaz bir sayfa açacağız. Artık taraftarı ve camiayı mutlu etmeliyiz" sözleriyle takımını ateşliyor.
DERBİLERDE FARKLI OYUN
Bu sezon kötü gidişata rağmen derbilerde oynadığı oyunla dikkat çeken Trabzonspor, Beşiktaş karşılaşmasında ilk dakikalarda 10 kişi kalmasına karşın puan almıştı. Fenerbahçe maçında ise son saniye golüyle bordo-mavililer, 3-2 yenildi. Karadeniz, lider Galatasaray karşısında şeytanın bacağını kırmak istiyor.
Hem Şenol Güneş hem de oyuncular, pazartesi akşamı İstanbul'da oynanacak mücadeleyi adeta bir final gibi görüyor. Hafta boyunca takımı yoğun tempoda çalıştıran tecrübeli hoca, rakibi adeta ezberletti. Öğrencileriyle sürekli toplantılar yapan ve konsantrasyonu üst düzeyde tutan Güneş, "Büyük takımlar böyle anlarda reaksiyon gösterir. Biz de büyük takım olduğumuzu göstereceğiz. 90 dakika boyunca savaşacağız, rakibimizden daha fazla koşacağız, daha fazla mücadele edeceğiz ve kazanacağız. Size inanıyorum. Siz de kendinize güvenin. Galip gelerek beyaz bir sayfa açacağız. Artık taraftarı ve camiayı mutlu etmeliyiz" sözleriyle takımını ateşliyor.
DERBİLERDE FARKLI OYUN
Bu sezon kötü gidişata rağmen derbilerde oynadığı oyunla dikkat çeken Trabzonspor, Beşiktaş karşılaşmasında ilk dakikalarda 10 kişi kalmasına karşın puan almıştı. Fenerbahçe maçında ise son saniye golüyle bordo-mavililer, 3-2 yenildi. Karadeniz, lider Galatasaray karşısında şeytanın bacağını kırmak istiyor.