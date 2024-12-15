Galatasaray'da 3 yolcuya 3 talip çıktı

Galatasaray'da takımdan ayrılacak oyuncular konusunda yeni bir gelişme yaşandı.
Okan Buruk'un 'yollar ayrılsın' dediği 3 isim; Victor Nelsson, Hakim Ziyech ve Kerem Demirbay'a talipler çıktı.
Sözcü'nün haberine göre; Nelsson'a, Real Betis'in talip olduğu, Kerem Demirbay ile Werder Bremen ve Olympiakos'un ilgilendiği belirtildi.
Hakim Ziyech konusunda da Los Angeles Galaxy'nin yanı sıra Al-Arabi'nin girişimlerinin olduğu gelen haberler arasında.
Okan Buruk'un 'yollar ayrılsın' dediği 3 isim; Victor Nelsson, Hakim Ziyech ve Kerem Demirbay'a talipler çıktı.
Sözcü'nün haberine göre; Nelsson'a, Real Betis'in talip olduğu, Kerem Demirbay ile Werder Bremen ve Olympiakos'un ilgilendiği belirtildi.
Hakim Ziyech konusunda da Los Angeles Galaxy'nin yanı sıra Al-Arabi'nin girişimlerinin olduğu gelen haberler arasında.