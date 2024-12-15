Galatasaray'da 3 yolcuya 3 talip çıktı

Galatasaray'da Victor Nelsson, Hakim Ziyech, Kerem Demirbay 'gönderilecekler' listenin ilk sırasında.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da 3 yolcuya 3 talip çıktı
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15 Aralık 2024 09:48
Galatasaray'da takımdan ayrılacak oyuncular konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Okan Buruk'un 'yollar ayrılsın' dediği 3 isim; Victor Nelsson, Hakim Ziyech ve Kerem Demirbay'a talipler çıktı.

Sözcü'nün haberine göre; Nelsson'a, Real Betis'in talip olduğu, Kerem Demirbay ile Werder Bremen ve Olympiakos'un ilgilendiği belirtildi.

Hakim Ziyech konusunda da Los Angeles Galaxy'nin yanı sıra Al-Arabi'nin girişimlerinin olduğu gelen haberler arasında.



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