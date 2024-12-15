Trabzonspor'da savunma krizi!

Trendyol Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor'da lider Galatasaray'la deplasmanda oynanacak dev müsabaka öncesi savunmada büyük sıkıntı yaşanıyor.
Bordo-mavili takımda tedavilerine devam edilen savunma oyuncuları Stefan Savic, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen'in yanı sıra Okay Yokuşlu ve Arif Boşluk cumartesi günü gerçekleştirilen antrenmana katılmadı. Ukraynalı stoper Arseniy Batagov'un da idmanda sakatlık geçirdiği aktarıldı. Arka adalesinde ağrı hisseden Batagov'un durumu bugün (pazar günü) netlik kazanacak. Diğer stoper Serdar Saatçı'nın ise ayak parmağında çatlak olduğu ifade edildi. Genç futbolcunun durumu da bugün yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.
ŞENOL GÜNEŞ'İN ALTERNATİFLERİ
Savunmadaki eksikler nedeniyle kadro oluşturmakta zorlanan teknik direktör Şenol Güneş, Batagov ve Serdar'ın durumlarını yakından takip ediyor. Güneş'in bu oyuncuların forma giyememeleri halinde Galatasaray karşısında savunmanın ortasında Batista Mendy ve John Lundstram'ı görevlendirmesi bekleniyor.
Bordo-mavili takımda tedavilerine devam edilen savunma oyuncuları Stefan Savic, Serkan Asan ve Hüseyin Türkmen'in yanı sıra Okay Yokuşlu ve Arif Boşluk cumartesi günü gerçekleştirilen antrenmana katılmadı. Ukraynalı stoper Arseniy Batagov'un da idmanda sakatlık geçirdiği aktarıldı. Arka adalesinde ağrı hisseden Batagov'un durumu bugün (pazar günü) netlik kazanacak. Diğer stoper Serdar Saatçı'nın ise ayak parmağında çatlak olduğu ifade edildi. Genç futbolcunun durumu da bugün yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.
ŞENOL GÜNEŞ'İN ALTERNATİFLERİ
Savunmadaki eksikler nedeniyle kadro oluşturmakta zorlanan teknik direktör Şenol Güneş, Batagov ve Serdar'ın durumlarını yakından takip ediyor. Güneş'in bu oyuncuların forma giyememeleri halinde Galatasaray karşısında savunmanın ortasında Batista Mendy ve John Lundstram'ı görevlendirmesi bekleniyor.