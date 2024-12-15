Levent Tüzemen: 'Nelsson hata yaptı'

Galatasaray, Hakim Ziyech ve Victor Nelsson ile yollarını ayırmak istiyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, sarı-kırmızılı iki futbolcu da artık tamamen gözden çıkartıldı.
Levent Tüzemen, Galatasaray'ın iki futbolcu için aldığı bu kararı değerlendirdi. Levent Tüzemen'in sözleri şu şekilde:
"Galatasaray, Ziyech ile yollarını ayırabilir çünkü Faslı yıldızın maalesef vücut dili çok iyi değil. Yani Galatasaray'da kalmak istemiyor. Zaten yönetim, ocak ayında hem beklere hem kanada hem de savunmaya bir futbolcu almayı planlıyor.
"TAVIR KOYMAKTA HATA YAPTI"
Nelsson'un, Malmö deplasmanındaki görüntüsü çok hoş değildi. Okan hoca, formayı adaletli dağıttı. Sanchez'in pahalı transfer olduğunu düşünmeyip Nelsson'a takımda şans verdi. Danimarkalı stoper, hocasının bu kadar adaletli olduğunu bilemesine rağmen tavır koymakta hata yaptı. Sezon başındaki Beşiktaş ile oynan Süper Kupa maçında Nelsson yaptığı hatadan sonra kendini toparlayamadı, çaba da sarf etmedi. Eğer bir talibi varsa, Galatasaray da iyi bir ücret kazanacaksa satılması doğru olur. Ucuza verilmemelidir. Nelsson kalırsa Okan hoca, geçen sezon ile bu sezon arasındaki farklılıkları kendisine anlatmalıdır. Ama görünen o ki Nelsson gemileri yakmış sanki transfer olmak istiyor gibi bir hava sergiliyor.
Galatasaray, Ziyech ve Nelsson ile ilgili karar verirken ekonomik yönden de doğru planlama yapmalı."
Sabah'ta yer alan habere göre, sarı-kırmızılı iki futbolcu da artık tamamen gözden çıkartıldı.
Levent Tüzemen, Galatasaray'ın iki futbolcu için aldığı bu kararı değerlendirdi. Levent Tüzemen'in sözleri şu şekilde:
"Galatasaray, Ziyech ile yollarını ayırabilir çünkü Faslı yıldızın maalesef vücut dili çok iyi değil. Yani Galatasaray'da kalmak istemiyor. Zaten yönetim, ocak ayında hem beklere hem kanada hem de savunmaya bir futbolcu almayı planlıyor.
"TAVIR KOYMAKTA HATA YAPTI"
Nelsson'un, Malmö deplasmanındaki görüntüsü çok hoş değildi. Okan hoca, formayı adaletli dağıttı. Sanchez'in pahalı transfer olduğunu düşünmeyip Nelsson'a takımda şans verdi. Danimarkalı stoper, hocasının bu kadar adaletli olduğunu bilemesine rağmen tavır koymakta hata yaptı. Sezon başındaki Beşiktaş ile oynan Süper Kupa maçında Nelsson yaptığı hatadan sonra kendini toparlayamadı, çaba da sarf etmedi. Eğer bir talibi varsa, Galatasaray da iyi bir ücret kazanacaksa satılması doğru olur. Ucuza verilmemelidir. Nelsson kalırsa Okan hoca, geçen sezon ile bu sezon arasındaki farklılıkları kendisine anlatmalıdır. Ama görünen o ki Nelsson gemileri yakmış sanki transfer olmak istiyor gibi bir hava sergiliyor.
Galatasaray, Ziyech ve Nelsson ile ilgili karar verirken ekonomik yönden de doğru planlama yapmalı."