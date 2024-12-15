Mourinho'dan Cenk'e 'hazır ol' mesajı

Jose Mourinho'nun, Cenk Tosun ile görüşerek kendisini hazır tutmasını istediği öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mourinho'dan Cenk'e 'hazır ol' mesajı
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15 Aralık 2024 10:33
Fenerbahçe'de bu sezon çok fazla süre alamayan Cenk Tosun, daha çok forma giymeye hazırlanıyor.

Youssef En-Nesyri'nin formsuzluğu nedeniyle endişeli olan teknik direktör Jose Mourinho'nun, 33 yaşındaki santrfor ile görüşerek kendisini hazır tutmasını istediği öğrenildi.

Portekizli'nin, En-Nesyri'ye verdiği kadar artık Cenk'e de şans tanımayı düşündüğü ifade edildi. 

 
 

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