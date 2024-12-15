Mourinho'dan Cenk'e 'hazır ol' mesajı

Fenerbahçe'de bu sezon çok fazla süre alamayan Cenk Tosun, daha çok forma giymeye hazırlanıyor.
Youssef En-Nesyri'nin formsuzluğu nedeniyle endişeli olan teknik direktör Jose Mourinho'nun, 33 yaşındaki santrfor ile görüşerek kendisini hazır tutmasını istediği öğrenildi.
Portekizli'nin, En-Nesyri'ye verdiği kadar artık Cenk'e de şans tanımayı düşündüğü ifade edildi.
Youssef En-Nesyri'nin formsuzluğu nedeniyle endişeli olan teknik direktör Jose Mourinho'nun, 33 yaşındaki santrfor ile görüşerek kendisini hazır tutmasını istediği öğrenildi.
Portekizli'nin, En-Nesyri'ye verdiği kadar artık Cenk'e de şans tanımayı düşündüğü ifade edildi.