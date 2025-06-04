Ümit Milli Futbol Takımı, Karadağ ile karşılaşacak

Teknik direktör Egemen Korkmaz ilk sınavına Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Karadağ karşısında çıkacak.

calendar 04 Haziran 2025 10:20 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2025 10:21
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
Ümit Milli Futbol Takımı, Karadağ ile karşılaşacak
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Ümit Milli Futbol Takımı, 5 Haziran Perşembe günü özel maçta Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ay-yıldızlılar, teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde ilk sınavına çıkacak.


Ümit Milli Takım, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu mücadelesine hazırlık niteliğindeki kampın ikinci maçında ise 8 Haziran Pazar günü yine aynı yer ve saatte bu kez Arnavutluk ile karşılaşacak.

Milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Emre Bilgin (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Jankat Yılmaz (Galatasaray)

Defans: Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor), Furkan Demir (Hartberg), Baran Moğultay (Borussia Dortmund II), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor), Yiğit Efe Demir (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Serkan Emrecan Terzi (Beşiktaş), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Efe Sarıkaya (Grenoble)

Orta saha: Yunus Emre Konak (Brentford), Eyüp Aydın (Galatasaray), İzzet Çelik (Adana Demirspor), Ali Habeşoğlu (Ayvalıkgücü Belediyespor), Emir Bars (Jong PSV), Sami Satılmış (Altınordu), Ege Bilsel (Sipay Bodrum FK), Baran Ali Gezek (Bellona Kayserispor), Burak İnce (Slask Wroclaw), Emre Demir (Sakaryaspor)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Central Hospital Ümraniyespor), Melih Bostan (TÜMOSAN Konyaspor)


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