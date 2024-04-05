Uluslararası Bisiklet Turu'nda ikinci etap tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 6. kez organize edilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun (Tour of Mersin) Gülnar-Mersin etabı sona erdi.



Gülnar Hükümet Konağı'ndan startı verilen ikinci etapta sporcular, 153,3 kilometre mesafe katetti.



Bisikletlilerin, kentin tarihi ve turistik alanları dışında zorlu parkurlarda da ter döktüğü yarışma, Mezitli ilçesi Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde son buldu.



Etap sonunda genel klasmanda Alman sporcu Roman Duckert birinci, Hollandalı Sven Burger ikinci, yine Almanya'dan Oliver Mattheis üçüncü sırada yer aldı.



30 ülkeden 171 sporcunun katıldığı organizasyonda cumartesi günü, Tarsus-Mersin etabı geçilecek.



Kent merkezindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda 7 Nisan'da sona erecek turda, dereceye giren sporculara toplam 19 bin 30 avro ödül verilecek.



