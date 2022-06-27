Uğurcan Çakır için sınır 20 milyon euro!

SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Kazanılan şampiyonluk sonrasında kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen Uğurcan Çakır için birçok kulüp sırada bulunuyor. Trabzonspor Yönetimi ise onu 20 milyon euronun altında bir bonservis rakamına bırakma niyetinde değil.Bu paraya en çok yaklaşan ekip ise Premier Lig'e yükselme hakkı kazanan Fulham oldu. İngiliz temsilcisi, 18.5 milyon euro teklif etti. Taraflar arasındaki pazarlıklar sürüyor. Bu hafta içerisinde transferin olumlu veya olumsuz şekilde sonuçlanması bekleniyor.Bordo-Mavililer, Uğurcan'ı satması halinde mukavelesine sonraki satıştan pay da koydurmak istiyor.İngiliz basınına göre; Fulham, 20 milyon euroya çıkabilir. Ancak Trabzon'un istediği "sonraki satıştan yüzde 20 pay" konusunda sıkıntı bulunuyor. Ada ekibi, oyuncunun muhtemel transferinden eski kulübüne para ödemek istemiyor.Uğurcan ayrılmak istediği için aradaki sorun çözülebilir. Ada basınında Fulham'ın bu transferi bitirmesi halinde Uğurcan'ı ilerleyen yıllarda çok daha büyük bir paraya satabileceği kaydedildi.