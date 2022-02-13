Uğurcan Çakır: "Bir adım daha yaklaştık"

Trabzonspor'un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır, Konyaspor galibiyeti sonrası bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com
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Uğurcan Çakır: 'Bir adım daha yaklaştık'
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13 Şubat 2022 22:23
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, ligdeki 2-1'lik Konyaspor galibiyeti sonrası bir paylaşım yaptı.

Başarılı eldiven, "Hedefe bir adım daha yaklaştık. Çok çalışıyoruz, çok mücadele ediyoruz. Oynayan oynamayan tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Az kaldı" ifadelerini kullandı.

Konyaspor karşılaşmasında vefat eden taraftar için de bir paylaşım yapan Uğurcan, "Tribünde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden Eyüp Yusuf'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dilerim. Başımız sağolsun…" sözlerini kullandı.

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