30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
3-0
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
0-3
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
1-3
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
0-5
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
2-0
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
4-2
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
1-2
30 Ekim
Pisa-Lazio
0-0

Uğurcan Çakır'a Trabzonspor maçı soruldu

Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır'a dev maçla ilgili düşünceleri soruldu.

calendar 30 Ekim 2025 16:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Uğurcan Çakır'a Trabzonspor maçı soruldu
Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak. 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Rams Park'ta oynanacak maç öncesi sarı-kırmızılıların kalecisi Uğurcan Çakır'a hisleri soruldu.

Sezon başında Trabzonspor'dan Galatasaray'a transferi büyük ses getiren Uğurcan Çakır'a özel bir etkinliğin çıkışında Ekol Sports tarafından, "Gözler senin üzerinde. Eski takımına karşı oynayacaksın. Neler hissediyorsun? Neler söylersin? Hem Trabzonspor hem Galatasaray cephesi için." sorusu yöneltildi.

Uğurcan Çakır soruya, "İnşallah kazanacağız." cevabını verdi.

Deneyimli eldiven daha sonra arabasına binip alandan ayrıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
