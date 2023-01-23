Uğur Dündar: 'Garip olaylara tanıklık ettik'

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Ümraniyespor karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin arıdndan paylaşım yaptı.



Dündar, "Bu akşam çok garip olaylara tanıklık ettik. Hakem Abdülkadir Bitigen maçtan önce Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar'ın yanına gelip sarıldı ve öptü! Ancak hakem VAR'a gelirken bu kez Recep Uçar kollarını açıp ona sarıldı ve 10 kişiyle birlikte yalvar yakar engelledi!" diye yazdı.



Bu paylaşımının ardından bir paylaşımda daha bulunan Uğur Dündar, "VAR tribünün içinde denilecek kadar yakın... Oturanların 2 metre ötesinde. VAR'a giden hakemin oradakilerle göz göze gelmemesi imkansız. Ümraniyespor Kulübünü temsilen bir kişi bile kafilemize "Hoş geldiniz" demedi... Tribünlerde garip bir gerginlik maç boyu sürdü..." sözlerini kullandı.





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