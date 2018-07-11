UEFA'dan hakem Mete Kalkavan'a görev

FIFA kokartlı Türk hakem Mete Kalkavan, UEFA Avrupa Ligi 1. Ön Eleme Turu'nda Çarşamba günü Karadağ'ın Buducnost ile Slovakya'nın Trencin takımları arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Karadağ'ın Podgorica şehrinde bulunan Gradski Stadı'nda TSİ 21.30'da oynanacak karşılaşmada Kalkavan'ın UEFA tarafından görevlendirildiği belirtildi.
Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar'ın yapacağı, müsabakanın dördüncü hakeminin ise Suat Arslanboğa'nın olacağı kaydedildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Karadağ'ın Podgorica şehrinde bulunan Gradski Stadı'nda TSİ 21.30'da oynanacak karşılaşmada Kalkavan'ın UEFA tarafından görevlendirildiği belirtildi.
Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar'ın yapacağı, müsabakanın dördüncü hakeminin ise Suat Arslanboğa'nın olacağı kaydedildi.