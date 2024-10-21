UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları 22 Ekim Salı günü oynanacak mücadelelerle start verecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı başlıyor!
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21 Ekim 2024 11:39
Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 3. hafta müsabakaları, yarın ve 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

"Devler Ligi"nde üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:

22 Ekim Salı:

19.45 Milan (İtalya)-Club Brugge (Belçika)

19.45 Monaco (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-PSV (Hollanda)

22.00 Juventus (İtalya)-Stuttgart (Almanya)

22.00 Arsenal (İngiltere)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Aston Villa (İngiltere)-Bologna (İtalya)

22.00 Girona (İspanya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

22.00 Sturm Graz (Avusturya)-Sporting (Portekiz)

22.00 Real Madrid (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya)


23 Ekim Çarşamba:

19.45 Atalanta (İtalya)-Celtic (İskoçya)

19.45 Brest (Fransa)-Bayer Leverkusen (Almanya)

22.00 Manchester City (İngiltere)-Sparta Prag (Çekya)

22.00 Leipzig (Almanya)-Liverpool (İngiltere)

22.00 Barcelona (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)

22.00 Atletico Madrid (İspanya)-Lille (Fransa)

22.00 Benfica (Portekiz)-Feyenoord (Hollanda)

22.00 Salzburg (Avusturya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

22.00 Young Boys (İsviçre)-Inter (İtalya)

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