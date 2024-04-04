UEFA'dan Lale Orta'ya özel görev

Lale Orta, Lüksemburg ile Arnavutluk arasında cuma günü oynanacak UEFA Avrupa Kadınlar Şampiyonası Eleme Turu C Ligi 5. Grup müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan Lale Orta'ya özel görev
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04 Nisan 2024 15:03
Lale Orta, Lüksemburg ile Arnavutluk arasında cuma günü oynanacak UEFA Avrupa Kadınlar Şampiyonası Eleme Turu C Ligi 5. Grup müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg'un Esch-sur-alzette bölgesindeki Emile Mayrisch Stadyumu'nda saat 19.30'da başlayacak mücadeleyi, Avusturya Futbol Federasyonundan Marina Zechner yönetecek.

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