UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi.Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük ikinci turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nin kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirildi.Manchester United - SevillaJuventus - Sporting LizbonBayer Leverkusen - U.S. GilloiseFeyenoord - RomaJuventus/Sporting Lizbon - Manchester United/SevillaFeyenoord/Roma - Bayer Leverkusen/U.S. GilloiseUEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları 13 Nisan'da rövanşları ise 20 Nisan'da oynanacak. Yarı finalin ilk maçları ise 11 Mayıs'ta oynanırken rövanş karşılaşmaları ise 18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.2022/23 Avrupa Ligi finali, 31 Mayıs 2023'te Budapeşte'nin 65.000 kapasiteli Puskas Arena Stadı'nda oynanacak.Finali kazanan ekip, kendi yerel liginde Şampiyonlar Ligi bileti alamaması halinde önümüzdeki sezon Devler Ligi'nde boy gösterecek.Geçtiğimiz yıl oynanan finalde ise Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, İspanya'nın Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda İskoç temsilcisi Rangers'ı penaltılarda mağlup ederek kupaya uzanmıştı.