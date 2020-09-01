UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un rakipleri!

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımlarının 3. eleme turundaki olası rakipleri belli oldu.



İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ve UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turlarının kura çekimi gerçekleştirildi.



BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ



Türkiye'yi Avrupa Ligi'nde temsil eden takımlardan Beşiktaş, Bosna Hersek'in Borac Banja ile Portekiz'in Luka-Rio Ave takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla evinde karşılaşacak.



GALATASARAY'IN RAKİBİ



İkinci eleme turunda Azerbaycan ekibi Neftçi ile eşleşen Galatasaray, bu turu geçmesi halinde, Makedonya'nın Renova ile Hırvatistan'ın Hajduk Split ekipleri arasındaki maçı kazanan tarafla evinde oynayacak.





ALANYASPOR'UN RAKİBİ



Alanyaspor ise Letonya'nın Ventspils takımıyla Norveç ekibi Rosenborg arasındaki ikinci tur maçını geçen tarafla 3. turda karşılaşacak. Alanyaspor, bu maça deplasmanda çıkacak.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar, 24 Eylül Perşembe günü yapılacak.



Beşiktaş Yöneticisi Kemal Erdoğan kura çekimi sonrası "Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyorduk ama olmadı. Ülkemizi UEFA'da en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Gönlümden geçen takım Bosna ekibi." açıklamasını yaptı.











