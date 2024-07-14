U20 Kadın Milliler, Avrupa Şampiyonası'nı yedinci bitirdi

Klasman maçında Letonya'yı 72-52'lik skorla mağlup eden U20 Kız Milli Takımımız, FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nı yedinci olarak tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; TBF
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U20 Kadın Milliler, Avrupa Şampiyonası'nı yedinci bitirdi
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14 Temmuz 2024 20:41
Basketbol FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, klasman maçında Letonya'yı 72-52 mağlup ederek turnuvayı 7. sırada bitirdi.

Milli takım, Litvanya'da düzenlenen organizasyondaki 7-8'incilik müsabakasında Letonya ile karşı karşıya geldi.

Başkent Vilnius'ta oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 21-10 önde tamamlayan ay-yıldızlı ekip, soyunma odasına 38-23 üstün gitti.

Üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren milliler, üçüncü periyodunu 48-40 önde bitirdiği karşılaşmadan 72-52 galip ayrıldı.

Türkiye, bu sonuçla turnuvayı 7. sırada tamamladı.

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