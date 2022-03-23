19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur 1. Grup'taki ilk maçında İskoçya'ya 2-1 yenildi.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Macaristan'ın Györ kentinde oynanan karşılaşmada milli takımın golünü Tuğbey Akgün atarken, İskoçya'nın gollerini ise Alex Lowry kaydetti.



Milli takımda Emin Bayram 53. dakikada çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Ay-yıldızlı takım, grupta ikinci maçını 26 Mart Cumartesi günü İsrail ile yapacak.





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