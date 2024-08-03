U18 Milli Takım, Yunanistan'a kaybetti

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Yunanistan'a 81-61 kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; TBF
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U18 Milli Takım, Yunanistan'a kaybetti
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03 Ağustos 2024 19:46
FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Yunanistan'a 81-61 yenildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, Finlandiya'nın Tampere kentindeki organizasyonun klasman maçında Yunanistan ile karşılaştı.

Milli takım, ilk yarısı 35-35'lik eşitlikle tamamlanan karşılaşmayı 81-61 kaybetti.

Türkiye, 11-12'ncilik klasman maçında pazar günü Letonya ile karşı karşıya gelecek.

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