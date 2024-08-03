U18 Milli Takım, Yunanistan'a kaybetti

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Yunanistan'a 81-61 yenildi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, Finlandiya'nın Tampere kentindeki organizasyonun klasman maçında Yunanistan ile karşılaştı.
Milli takım, ilk yarısı 35-35'lik eşitlikle tamamlanan karşılaşmayı 81-61 kaybetti.
Türkiye, 11-12'ncilik klasman maçında pazar günü Letonya ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, Finlandiya'nın Tampere kentindeki organizasyonun klasman maçında Yunanistan ile karşılaştı.
Milli takım, ilk yarısı 35-35'lik eşitlikle tamamlanan karşılaşmayı 81-61 kaybetti.
Türkiye, 11-12'ncilik klasman maçında pazar günü Letonya ile karşı karşıya gelecek.
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