U16 Basketbol Kadın Milli Takımı turnuvayı 4. tamamladı

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda üçüncülük maçında Büyük Britanya'ya 84-62 mağlup oldu ve turnuvayı 4. sırada tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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U16 Basketbol Kadın Milli Takımı turnuvayı 4. tamamladı
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24 Ağustos 2024 21:12
Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası üçüncülük maçında Büyük Britanya'ya 84-62 mağlup oldu.

Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan üçüncülük maçında milli takım, Büyük Britanya ile karşı karşıya geldi.

İlk yarıyı 45-23 önde tamamlayan Büyük Britanya, sahadan 84-62 galip ayrılarak turnuvada üçüncülüğü elde etti. Türkiye, turnuvayı 4. sırada bitirdi.

Milli takımda Şevval Yalınkaya 14 sayı-6 asist ve Berfin Şahin 10 sayı-9 ribaunt ile mücadeleyi tamamlarken Büyük Britanya'da Athena Thompson 24 sayı ile oynadı.

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