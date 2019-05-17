Tyreke Evans'ın men cezası kalktı, NBA'e dönüyor!

NBA, 2019'da ligden men ettiği eski oyuncusu Tyreke Evans'ı geri alacağını duyurdu.



NBA, 17 Mayıs 2019'da Evans'ı 'NBA ve NBPA'in (Oyuncular Sendikası) uyuşturucuyla mücadele programının şartlarını ihlal ettiği için görevden almış ve diskalifiye etmişti'.



Yasak tarihinden iki yıl sonra Evans, 17 Mayıs 2021'de görevine tekrar başlamak için yeniden başvurmaya hak kazanmıştı ve NBA'in açıklamasına göre, 32 yaşındaki oyuncunun talebi lig tarafından kabul edildi.



Evans, 18 Şubat tarihinden sonra herhangi bir takımla pazarlık yapabilecek olan sınırsız bir serbest oyuncu konumunda olacak.



Evans'ın kariyerinin en iyi yılı, Sacramento Kings formasıyla 20.1 sayı, 5.8 asist ve 5.3 ribaund ortalamaları yakaladığı ve Yılın Çaylağı ödülünü kazandığı ilk sezonuydu.



Evans ayrıca New Orleans Pelicans ve Memphis Grizzlies formaları da giymişti.



