TVF Başkanı Üstündağ'ın kadın milli takımına güveni tam

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Takımı'nın madalya kürsüsünde yer alacağına inandığını söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TVF Başkanı Üstündağ'ın kadın milli takımına güveni tam
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25 Temmuz 2024 16:29
Son güncelleme 25 Temmuz 2024 17:33
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Takımı'nın madalya kürsüsünde yer alacağına inandığını söyledi.

Ankara'da federasyon binasında, TVF ile Uzman Posta arasında gerçekleşen sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulunan Mehmet Akif Üstündağ, cumartesi günü Paris'e milli takımın yanına gideceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ülke olarak olimpiyata katılımımızın 100. yılındayız. Daha önce takım sporlarında kürsüde yer alamadık. Paris'te Türkiye'yi takım sporu olarak temsil eden voleybolcularımızın madalya kürsüsünde yer alacağına inanıyorum. İşimiz zor, beklenti çok yüksek. Geçen yıl hiçbir ülkeye nasip olmayan üst üste başarılar kazandık. Olimpiyatlar daha önemli. Paris'te kürsüde yer aldığımızda İstiklal Marşımızı okutup, bayrağımızı göndere çekmek istiyoruz. Bizim hedefimiz, hayalimiz, heyecanımız bitmez. Hayalleriniz biterse başarı bekleyemezsiniz. Hayali ve hedefi yüksek olan takımımız kürsüde yer almak için yoğun şekilde çalışıyor."

Sponsorların önemine de dikkati çeken Üstündağ, "16 yıldır hizmet veren ve 2 milyonu aşkın kullancısı olan bir şirketle sponsorluk anlaşması yaptık. Sponsorluk anlaşması için Gökalp Bey'e teşekkür ediyorum. İlerleyen süreçte işbirliğimizi artıracağız." dedi.

Uzman Posta Kurucusu ve Üst Yöneticisi Gökalp Çakıcı ise TVF'ye sponsor oldukları için ve 2024 Paris öncesi bu imzaların atılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

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