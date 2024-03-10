Tuzlaspor'dan Kocaeli'de kritik galibiyet!

Trendyol 1. Lig'in 26. hafta maçında Tuzlaspor, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tuzlaspor'dan Kocaeli'de kritik galibiyet!
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10 Mart 2024 21:09
Son güncelleme 10 Mart 2024 21:10
Trendyol 1. Lig'in 26. hafta maçında Kocaelispor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Tuzlaspor 2-1 kazandı. 

Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Sekou Tidiany, 76. dakikada penaltıdan Streli Mamba kaydetti. Kocaelispor'un tek golü 61. dakikada Joao Amaral'dan geldi. 

Kocaelispor'da Beridze karşılaşmanın 90+7'nci dakikasında kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte 5 maç sonra kazanan Tuzlaspor, puanını 27 yaptı. Kocaelispor ise play-off yolunda yara alarak 45 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Kocaelispor, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Tuzlaspor, Erzurumspor'a konuk olacak.

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