Trendyol 1. Lig'in 26. hafta maçında Kocaelispor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Tuzlaspor 2-1 kazandı.
Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Sekou Tidiany, 76. dakikada penaltıdan Streli Mamba kaydetti. Kocaelispor'un tek golü 61. dakikada Joao Amaral'dan geldi.
Kocaelispor'da Beridze karşılaşmanın 90+7'nci dakikasında kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte 5 maç sonra kazanan Tuzlaspor, puanını 27 yaptı. Kocaelispor ise play-off yolunda yara alarak 45 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Kocaelispor, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Tuzlaspor, Erzurumspor'a konuk olacak.
Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Sekou Tidiany, 76. dakikada penaltıdan Streli Mamba kaydetti. Kocaelispor'un tek golü 61. dakikada Joao Amaral'dan geldi.
Kocaelispor'da Beridze karşılaşmanın 90+7'nci dakikasında kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte 5 maç sonra kazanan Tuzlaspor, puanını 27 yaptı. Kocaelispor ise play-off yolunda yara alarak 45 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Kocaelispor, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Tuzlaspor, Erzurumspor'a konuk olacak.
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