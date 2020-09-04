Tuttur.com ile maç önü: İtalya - Bosna-Hersek

UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde İtalya ile Bosna - Hersek karşı karşıya geliyor.

Tuttur.com ile maç önü: İtalya - Bosna-Hersek
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04 Eylül 2020 06:01
Uluslar Ligi ilk hafta maçında İtalya ile Bosna - Hersek karşı karşıya geliyor. İki ülke de Uluslar Ligi'ne iddialı başlamak istiyor...

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- İki takımın karşı karşıya geldiği 3 maçta İtalya 2, Bosna Hersek 1 galibiyet aldı.

- İtalya Avrupa Şampiyonası elemelerinin tamamını kazandı. Son 6 maçında da galibiyet aldı. Bosna Hersek son 6 maçında 3 galibiyet 3 mağlubiyet çıkardı.

EKSİKLER, CEZALILAR

İtalya: Sandro Tonali, Domenico Berardi ve Federico Bernardeschi

Bosna-Hersek: Pjanic, Krunic, Stevanovic, Todorovic, Loncar, Serbecic

MUHTEMEL 11'LER

İtalya: Donnarumma; Florenzi, Chiellini, Bonucci, Biraghi; Barella, Jorginho, Zaniolo; Chiesa, Belotti, Insigne

Bosna-Hersek: Sehic; Kvrzic, Sunjic, Bicakcic, Kolasinac; Besic, Cimirot, Gojak; Visca, Dzeko, Duljevic



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