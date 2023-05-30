Türkiye Pist Şampiyonası Körfez'de başlıyor

Otomobil sporlarında, AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları, 3-4 Haziran tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde organize edilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Pist Şampiyonası Körfez'de başlıyor
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30 Mayıs 2023 17:46
Son güncelleme 30 Mayıs 2023 17:54
2023 Türkiye Pist şampiyonası 1.ayak yarışları 3 ve 4 Haziranda TOSFED Körfez Pistinde yapılacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen ICRYPEX ana sponsorluğundaki 2023 sezonunun ilk pist randevusunda, maxi grupta 5, süper grupta ise 8 sporcu mücadele edecek.

Organizasyon, 3 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da idari ve teknik kontrollerle başlayacak ve sıralama turlarıyla devam edecek. Saat 15.45'te süper grup ilk yarışı ve saat 16.45'te ise maxi grup ilk yarışları koşulacak. İkinci yarışlar 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Maxi grup ikinci yarışı saat 13.45'te, süper grup ikinci yarışı ise saat 14.45'te başlayacak.

Türkiye Pist Şampiyonası 1. ayak yarışları, saat 15.30'daki ödül töreniyle sona erecek.

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