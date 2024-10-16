Türkiye Oryantiring Federasyonunda yeni başkan Atilla Güler

Türkiye Oryantiring Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Atilla Güler seçildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Türkiye Oryantiring Federasyonunda yeni başkan Atilla Güler
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16 Ekim 2024 17:18
Ankara'da yapılan Türkiye Oryantiring Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu'nda Atilla Güler ve Umut Davut Başoğlu başkanlık için yarıştı.

Oryantiring Federasyonun 6. Olağan Genel Kurulu'na 189 delegeden 179'u katıldı. Atilla Güler 132 oy alarak 4 yıllığına Oryantiring Federasyonunda yeni başkan seçildi. Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibra edildiği genel kurulda boş oy çıkmazken diğer aday Umut Davut Başoğlu ise 47 oyda kaldı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu başkanlığına tekrar seçilen Atilla Güler yönetiminde Mehmet Fatih Çiçekli, Engin Uzun, Sabire Meltem Banko, Nuri Dağdelen, Serhan Erdoğan Yılmaz, Fatih Dizdar, Nazmi Tutal, Emirhan Külahsız ve Kübra Acar yer aldı.

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