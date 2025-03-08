Türkiye Kürek Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı

Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası'nda ikinci gün yarışları tamamlandı.
Türkiye Kürek Federasyonunca düzenlenen şampiyonanın 2. gününde kadın ve erkekler kategorisinde müsabakalar yapıldı.
Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru olan Meriç Nehri Kürek Parkuru'nda düzenlenen şampiyona pazar günü gerçekleştirilecek final yarışları ve kupa töreniyle sona erecek.
Türkiye Kürek Federasyonunca düzenlenen şampiyonanın 2. gününde kadın ve erkekler kategorisinde müsabakalar yapıldı.
Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru olan Meriç Nehri Kürek Parkuru'nda düzenlenen şampiyona pazar günü gerçekleştirilecek final yarışları ve kupa töreniyle sona erecek.
Tahmin yapacaksınız ve ilk kuponunuzun bedelini ALT SINIR olmadan karşılıyorlar. İlk Kuponunun Tamamı Bizden kampanyası! Bu fırsatı kaçırmayın, son saatler! <<<