Türkiye Kürek Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı

Türkiye Kürek Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Kürek Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı
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08 Mart 2025 14:16
Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası'nda ikinci gün yarışları tamamlandı.

Türkiye Kürek Federasyonunca düzenlenen şampiyonanın 2. gününde kadın ve erkekler kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru olan Meriç Nehri Kürek Parkuru'nda düzenlenen şampiyona pazar günü gerçekleştirilecek final yarışları ve kupa töreniyle sona erecek.


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