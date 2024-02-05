Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turundaki maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
İşte maçlarda görev alacak hakemler:
Fatih Karagümrük - Samsunspor: Burak Pakkan
Ankaragücü - 24Erzincanspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Galatasaray - Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu
Sivasspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan
Başakşehir - Hatayspor: Bahattin Şimşek
Gaziantep FK - Fenerbahçe: Burak Şeker
Gençlerbirliği - Trabzonspor: Mert Güzenge
Antalyaspor - Beşiktaş: Ümit Öztürk
İşte maçlarda görev alacak hakemler:
Fatih Karagümrük - Samsunspor: Burak Pakkan
Ankaragücü - 24Erzincanspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Galatasaray - Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu
Sivasspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan
Başakşehir - Hatayspor: Bahattin Şimşek
Gaziantep FK - Fenerbahçe: Burak Şeker
Gençlerbirliği - Trabzonspor: Mert Güzenge
Antalyaspor - Beşiktaş: Ümit Öztürk