Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı!
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05 Şubat 2024 12:04
Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turundaki maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

İşte maçlarda görev alacak hakemler:

Fatih Karagümrük - Samsunspor: Burak Pakkan
Ankaragücü - 24Erzincanspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Galatasaray - Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu
Sivasspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan
Başakşehir - Hatayspor: Bahattin Şimşek
Gaziantep FK - Fenerbahçe: Burak Şeker
Gençlerbirliği - Trabzonspor: Mert Güzenge
Antalyaspor - Beşiktaş: Ümit Öztürk

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