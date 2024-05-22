Türkiye Kupası için biletler tükendi!

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinin cuma günü 500 ve 1000 TL'den satışa çıkan biletleri anında tükendi.
Her iki takım tarafından da bilet bulamamaktan şikayetçi futbolseverler olduğu belirtildi. Karşılaşma için Trabzonspor'a 37 bin 164, Beşiktaş'a ise 37 bin 608 bilet ayrıldı. 77 bin 87 seyirci kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadı'nda toplam 74 bin 772 taraftar olacak.
İstanbul Emniyeti, stat ve çevresinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için öğle saatlerinden itibaren güvenlik tedbirlerini hayata geçirecek.
Her iki takım tarafından da bilet bulamamaktan şikayetçi futbolseverler olduğu belirtildi. Karşılaşma için Trabzonspor'a 37 bin 164, Beşiktaş'a ise 37 bin 608 bilet ayrıldı. 77 bin 87 seyirci kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadı'nda toplam 74 bin 772 taraftar olacak.
İstanbul Emniyeti, stat ve çevresinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için öğle saatlerinden itibaren güvenlik tedbirlerini hayata geçirecek.
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