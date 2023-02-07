Türkiye Jokey Kulübü, hipodromları depremzedelerin kullanımına açtı

Deprem felaketi sonrasında Türkiye Jokey Kulübü (TJK), bölgede bulunan hipodromları depremzedelerin kullanımına açtı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Jokey Kulübü, hipodromları depremzedelerin kullanımına açtı
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07 Şubat 2023 14:17
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında Türkiye Jokey Kulübü (TJK), bölgede bulunan hipodromları depremzedelerin kullanımına açtı.

TJK'den yapılan açıklamaya göre, Adana, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır'da bulunan hipodromlar, depremzedelerin konaklama ve diğer ihtiyaçları için açıldı.

Barınma ve yemek hizmetleri için tüm personeliyle depremzedelerle ilgilenen TJK, 4 şehirde bulunan hipodromlarında vatandaşları ağırlamaya başladı.

TJK, ikinci bir duyuruya kadar yurt içi yarışları iptal ederken, yurt dışı yarışlarına da bahis yapılamayacağını açıkladı.

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