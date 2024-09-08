Türkiye'den Paris 2024'te tarihin en iyi derecesi geldi!

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam 1- Çin 94 76 50 220 2- Büyük Britanya 49 44 31 124 3- ABD 36 42 27 105 4- Hollanda 27 17 12 56 5- Brezilya 25 26 38 89 6- İtalya 24 15 42 71 7- Ukrayna 22 28 32 82 8- Fransa 19 28 28 75 9- Avustralya 18 17 28 63 10-Japonya 14 10 17 41 23- TÜRKİYE 6 10 12 28

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı Türkiye, madalya sıralamasında 23'üncü tamamlayarak "en iyi derecesini" elde etti.Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos'ta başlayan oyunlarda müsabakalar tamamlandı.Türkiye, rekorlar kırdığı oyunları 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalyayla 23. sırada bitirdi.Tokyo 2020'de 45'inci olan Türkiye, paralipik oyunları tarihinde madalya sıralamasındaki en iyi derecesini Paris 2024'te yaptı.Türkiye, oyunlara katılım gösteren 182 ülke arasında en fazla madalya kazanan 15'inci ülke oldu.Tokyo 2020'de bu sıralamada 25'inci ay-yıldızlılar, toplam 28 madalyayla en başarılı ülkeler arasında yer aldı.Madalya sıralamasında zirve, Tokyo 2020'deki gibi yine Çin'in oldu.Çin, oyunları 94'ü altın, 76'sı gümüş, 50'si bronz 220 madalyayla ilk sırada bitirdi.Oyunlarda 85 farklı ülke madalya sevinci yaşarken 67 ülke altın madalya aldı.Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya sıralamasında ilk 10 ve Türkiye'nin sırası şöyle: