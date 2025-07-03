Türkiye'de kadın halterci sayısında artış var

- "Sporcu sayımız ortalama 2 binlerden 3 binlere ulaştı."

- Avrupa şampiyonasında kadın sporcu sayısı erkek sporcu sayısını geçti

Türkiye'de birçok branşta olduğu gibi güç ve dayanıklılık isteyen halter sporunda da kadın sporcu sayısı gün geçtikçe artıyor.Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, AA muhabirine yapığı açıklamada, olimpiyatlarda halterin öncelikli spor dallarının başında geldiğini, ülkemizde de son dönemde hem kadın hem de erkek sporcu sayılarında önemli artış olduğunu söyledi.Olimpiyatlarda güreş ve halterin en çok altın madalya alınan spor dalları olduğuna işaret eden Ünlü,dedi.Türkiye Halter Federasyonu olarak onların yolundan ilerleyebilecek sporcuları altyapıda yetiştirmeye çalıştırdıklarını ifade eden Ünlü, şöyle devam etti:Son 4 yıl içinde aktif sporcu sayılarının kadınlarda 900'lerden 1200'e çıktığını, erkek sporcu sayılarının ise ortalama 1600'lerde olduğunu aktaran Ünlü, kadın sporcu sayılarındaki artışı memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, ilk defa geçtiğimiz nisan ayında Moldova'da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında Türkiye'den katılan kadın sporcu sayısının erkek sporcu sayısını geçtiğini belirtti.