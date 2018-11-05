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Türk Telekom'un konuğu Zenit

Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası C Grubu'ndaki 6. maçında 6 Kasım Salı akşamı sahasında Rusya'nın Zenit takımını konuk edecek

Kaynak: AA
Türk Telekom'un konuğu Zenit
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05 Kasım 2018 12:06
Türk Telekom, Basketbol ULEB Avrupa Kupası C Grubu 6. hafta maçında yarın sahasında Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak. 

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. 

Türk Telekom, grupta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor. Rus temsilcisi Zenit ise 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor. 

C Grubu'nda Rusya'da oynanan ilk karşılaşma, Zenit'in 91-80 üstünlüğüyle sona ermişti. 

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