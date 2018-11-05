Türk Telekom, Basketbol ULEB Avrupa Kupası C Grubu 6. hafta maçında yarın sahasında Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Türk Telekom, grupta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor. Rus temsilcisi Zenit ise 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.
C Grubu'nda Rusya'da oynanan ilk karşılaşma, Zenit'in 91-80 üstünlüğüyle sona ermişti.
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Ankara Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Türk Telekom, grupta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor. Rus temsilcisi Zenit ise 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.
C Grubu'nda Rusya'da oynanan ilk karşılaşma, Zenit'in 91-80 üstünlüğüyle sona ermişti.
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